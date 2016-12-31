В Крыму без света семь тысяч человек

В Крыму из-за аварийного отключения электроснабжения остались без электричества 22 населенных пункта, в которых поживают 6 531 человек.
Как сообщает в субботу, 31 декабря, главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по Крыму, отключение произошло сегодня утром в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Так, без электроснабжения находятся 22 населенных пункта, из них – 10 частично. Ремонт электросетей осуществляют 18 бригад энергетиков, в составе которых 53 человека.
Как сообщал Корреспондент.net, в Крыму ожидаются плановые отключения света.
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Источник: korrespondent.net
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