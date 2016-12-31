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31. 12. 2016

В Хельсинки авто влетело в толпу людей

В столице Финляндии Хельсинки, в субботу, 31 декабря, автомобиль врезался в пешеходов возле метро, в результате чего четыре человека получили травмы.

Как сообщает Metro, один из пострадавших ранен тяжело. По данным СМИ, водитель задержан, однако полиция не считает, что он врезался в людей умышленно. 

Правоохранители также не нашли у него признаков наркотического или алкогольного опьянения. По информации телекомпании Yle, во время движения водитель почувствовал себя плохо.

Как сообщал Корреспондент.net, 29 декабря в Турции автобус на скорости упал в пропасть. 

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Источник: korrespondent.net

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