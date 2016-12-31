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31. 12. 2016

Порошенко на передовой поздравил морпехов

Президент Украины Петр Порошенко вместе с делегацией сенаторов США посетил в субботу, 31 декабря, позиции ВСУ в районе проведения антитеррористической операции (АТО) в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил воинов с Новым годом и Рождеством Христовым и вручил новогодние подарки.

Кроме того, президент провел совещание в штабе АТО и принял доклад руководителя штаба о ситуации в районе проведения антитеррористической операции.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко привез американских сенаторов на Донбасс. 

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Источник: korrespondent.net

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