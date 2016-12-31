В 2017 году мы победим захватчиков – Маккейн

Американский сенатор Джон Маккейн, находясь в субботу, 31 декабря, в Мариуполе заявил, что Украина сможет вернуть свои земли в 2017 году.

"В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", – сказал Маккейн.

Кроме того, сенатор передал приветствия украинцам от американского народа.

Как сообщал Корреспондент.net, президент Петр Порошенко наградил орденом сенатора Маккейна.