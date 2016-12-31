Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший глава СБУ Валерий Маликов.

В пресс-центре ведомства напомнили, что Маликов возглавил СБУ в первые годы независимости Украины, приложив максимум усилий к ее становлению как профессиональной и действенной спецслужбы.

Прощание с генерал-полковником состоится 3 января 2017 года в клубе культуры и искусств СБУ.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября умер создатель истребителя МиГ-29.