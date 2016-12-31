Лента RSS
Подписаться на ленту
31 декабря 2016, суббота, 23:35
0°C
Завтра +2°C
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
31. 12. 2016

Скончался бывший глава СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший глава СБУ Валерий Маликов.

В пресс-центре ведомства напомнили, что Маликов возглавил СБУ в первые годы независимости Украины, приложив максимум усилий к ее становлению как профессиональной и действенной спецслужбы.

Прощание с генерал-полковником состоится 3 января 2017 года в клубе культуры и искусств СБУ.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября умер создатель истребителя МиГ-29. 

Умер британский певец Джордж Майкл

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.