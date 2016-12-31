На Донбассе за год погибли более 200 военных

В течение 2016 года на Донбассе погибли 211 военных Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 31 декабря, находясь в Мариуполе сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Также президент объявил об открытии в Мариуполе обновленного наблюдательного пункта, который, по его словам, оснащен новейшей системой обнаружения, предупреждения и идентификации цели.
Кроме того, Порошенко рассказал, что во время его пребывания в районе Широкино в 4 километрах от них состоялся обстрел и попытка штурма.
"Мы имеем дело с российским врагом, у которого ничего святого, даже Рождества. Никакой тишины, о которой договорились в Минске, так и не наступило. Даже сейчас, когда мы были возле Широкино в 4 км от нас был артиллерийских обстрел и попытка штурмовых действий", – заявил Порошенко.
Ранее Петр Порошенко поздравил морпехов на передовой.
Порошенко наградил орденом сенатора Маккейна
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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