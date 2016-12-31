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31. 12. 2016

На Донбассе за год погибли более 200 военных

В течение 2016 года на Донбассе погибли 211 военных Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 31 декабря, находясь в Мариуполе сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Также президент объявил об открытии в Мариуполе обновленного наблюдательного пункта, который, по его словам, оснащен новейшей системой обнаружения, предупреждения и идентификации цели.

Кроме того, Порошенко рассказал, что во время его пребывания в районе Широкино в 4 километрах от них состоялся обстрел и попытка штурма.

"Мы имеем дело с российским врагом, у которого ничего святого, даже Рождества. Никакой тишины, о которой договорились в Минске, так и не наступило. Даже сейчас, когда мы были возле Широкино в 4 км от нас был артиллерийских обстрел и попытка штурмовых действий", – заявил Порошенко.

Ранее Петр Порошенко поздравил морпехов на передовой. 

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Источник: korrespondent.net

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