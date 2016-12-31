На Полтавщине ограбили ломбард

В городе Гадяч Полтавской области трое неизвестных напали на ломбард и, угрожая женщине-продавцу, забрали изделия из золота.

Как сообщили в местной полиции, мужчины разбили витрину и завладели золотыми украшениями. По словам свидетелей, один из нападавших имел при себе предмет, похожий на обрез охотничьего ружья.

С места происшествия подозреваемые скрылись на Mazda серого цвета. Начато уголовное производство, полиция просит очевидцев помочь в поисках злоумышленников, предоставив информацию с видеорегистраторов.

Как сообщал Корреспондент.net, 29 декабря в Киеве подростки набросились с ножом на послушницу храма.