На Полтавщине ограбили ломбард

В городе Гадяч Полтавской области трое неизвестных напали на ломбард и, угрожая женщине-продавцу, забрали изделия из золота.
Как сообщили в местной полиции, мужчины разбили витрину и завладели золотыми украшениями. По словам свидетелей, один из нападавших имел при себе предмет, похожий на обрез охотничьего ружья.
С места происшествия подозреваемые скрылись на Mazda серого цвета. Начато уголовное производство, полиция просит очевидцев помочь в поисках злоумышленников, предоставив информацию с видеорегистраторов.
Как сообщал Корреспондент.net, 29 декабря в Киеве подростки набросились с ножом на послушницу храма.
В Киеве у торгового центра из огнестрельного оружия ранен мужчина
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-