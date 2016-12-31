В СБУ заявили о задержании сепаратиста с паспортом ДНР

Неподалеку от поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области силовики во время спецоперации задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с НВФ самопровозглашенной ДНР.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, у задержанного изъят паспорт "гражданина ДНР". Сам мужчина утверждает, что присоединился к НВФ в апреле 2014 года. Он патрулировал Горловку, проверяя на блокпостах документы и автомобили местных жителей.
Открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.
Ранее в СБУ заявили о задержании киллера, завербованного ФСБ.
СБУ задержала администратора сепаратистских групп в соцсетях
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-