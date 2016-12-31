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31. 12. 2016

В СБУ заявили о задержании сепаратиста с паспортом ДНР

Неподалеку от поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области силовики во время спецоперации задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с НВФ самопровозглашенной ДНР.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, у задержанного изъят паспорт "гражданина ДНР". Сам мужчина утверждает, что присоединился к НВФ в апреле 2014 года. Он патрулировал Горловку, проверяя на блокпостах документы и автомобили местных жителей.

Открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Ранее в СБУ заявили о задержании киллера, завербованного ФСБ. 

СБУ задержала администратора сепаратистских групп в соцсетях

Источник: korrespondent.net

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