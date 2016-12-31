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31. 12. 2016

Совбез ООН поддержал резолюцию РФ по Сирии

Совет Безопасности ООН в субботу, 31 декабря, поддержал предложенную Российской Федерацией резолюцию в поддержку соглашения о прекращении огня в Сирии.

Как передает ВВС, в тексте резолюции предложено как можно скорее организовать доставку гуманитарной помощи по всей Сирии.

Также резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами. 

Переговоры, которые состоятся при посредничестве России и Турции, запланированы на январь и должны пройти в Астане (Казахстан).

Как сообщал Корреспондент.net, 29 декабря президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня в Сирии. 

В Сирии начался режим прекращения огня

Источник: korrespondent.net

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