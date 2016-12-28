Как это работает: Huawei Mate 9

Каким должен быть флагман модельного ряда? Естественно, самым-самым с точки зрения «начинки». А каким еще? По мнению одних производителей, самая совершенная модель должна привлечь покупателей изогнутым экраном с набором дополнительных индикаторов и иконок. Другие наделяют свои флагманы возможностью общаться с ними голосом. Однако давайте будем честны перед собой: многим ли нужны все эти не очевидные «фишки»?

Китайская компания Huawei в данный момент занимает третье место в мире по продажам мобильных устройств

Есть в восточно-азиатской практике такое понятие «кайдзен». На русский язык это слово переводится как «непрерывное совершенствование». Если применить это понятие в бизнесе, то получится, что кайзден означает фокус на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни. Кайдзен — это постоянное улучшение, начиная с производства и заканчивая высшим руководством, от рядового рабочего до директора. Еще кайдзен — это выверенность в принятии решений. Согласно этой философии, решение о внедрении новой технологии или дизайнерского хода осуществляется не потому, «что хочется» или «модно», а в полной уверенности, что потребности клиента будут удовлетворены полностью.

Huawei Mate 9 точно создан с применением данной философии. Флагманская серия Mate постоянно развивается и совершенствуется. Наблюдая за ее эволюцией, можно сказать, что китайские разработчики кропотливо добавляют нужные пользователю возможности, избегая новомодных «фишек», жизненный цикл которых максимум один год. В Huawei Mate 9 ничего такого нет. В нем вообще нет ничего лишнего, а все богатые функциональные возможности пришлись аккурат к месту. По сравнению с флагманом предыдущего модельного ряда — моделью Mate 8, который был протестирован в июне, в новинке применена новейшая фирменная оболочка EMUI 5.0, и работает смартфон под управлением седьмой версии Android.

Оболочка EMUI стоит отдельного описания, потому что именно она во многом характеризует высокий уровень устройства. Ведь не только технические характеристики определяют понятие «флагман», но и то, насколько удобно этим флагманом пользоваться. Примеров того, когда совместно использовались самое мощное «железо» и сырая оболочка, много, и ничего кроме недовольства пользователей такие устройства не вызывали. В случае же с Mate 9 — полная гармония электронной «начинки» и работы операционной системы. Этим смартфоном удобно пользоваться — с выходом каждой новой модели разработчики совершенствуют EMUI, добавляя новые необходимые функции и возможности.

Так вот, в Huawei Mate 9 можно настроить практически все. Наверное, нет ни одной опции, которую нельзя было бы адаптировать под себя.

Например, можно настроить масштаб режима просмотра и размер отображаемого текста.

Изменение режима просмотра требует перезагрузки устройтсва Диапазон изменения размера шрифта огромен

В Huawei явно намерены перетянуть на свою сторону поклонников Apple и Samsung. Иначе как объяснить два вида рабочего стола. По умолчанию в телефонах Huawei все иконки приложений находятся на рабочем экране, и их можно группировать в папки. Точно так же, как и в iPhone. Однако можно включить вид а-ля Samsung, где все приложения вызываются нажатием на отдельную иконку, а на основном рабочем экране находятся лишь избранные иконки программ и виджеты.

Обычный режим Режим «Экран приложений»

Стоит отметить такую новую функцию, как «Приложение-клон». Пока что «клонировать» можно только две программы — Facebook и WhatsApp, но со временем, скорее всего, работать с двумя аккаунтами можно будет и в других приложениях.

Клонировать пока что можно лишь WhatsApp и Facebook Параметры работы диктофона

Еще в Mate 9 добавили инфракрасный передатчик для управления домашней электроникой. Да, теперь с экрана смартфона можно управлять и телевизором, и медиаплеером, и кондиционером. Поистине кайдзен, так как обычные пульты постоянно теряются. А здесь все в одном.

Технология NFC пока что для нашей страны в диковинку, хотя в соседней России при помощи этого интерфейса можно осуществлять оплату покупок в магазинах. По сути смартфон заменяет банковскую карту. В Беларуси это еще не работает, так что NFC можно использовать, например, для быстрой передачи файлов с одного устройства на другое. Это на порядок быстрее Bluetooth.

Интерфейс пульта ДУ для телевизора Samsung Для передачи файлов между устройствами достаточно активировать отправку и приложить телефоны друг другу задними панелями

Разработчики из Huawei оснастили Mate 9 аккумулятором емкостью 4000 мА/ч. Однако современные приложения становятся все более энергоемкими и с каждым обновлением они высасывают-высасывают-высасывают драгоценную энергию из смартфона. В Huawei поступили логично и просто — для каждого приложения пользователь может задать приоритет, разрешено ему работать в фоновом режиме, или же оно будет закрыто после блокировки экрана. Таким образом оставляем только те программы, которые реально необходимы. Тем более что во время рабочего дня можно пользоваться Viber, WhatsApp, Skype для компьютеров, а Facebook и Instagram просматривать из браузера. А это топ-5 пожирателей энергии.

Более половины установленных приложений являются энергоемкими Штатная программа избавления от мусора, очистки памяти и проверки на вирусы

Таким образом, Mate 9 вполне «протянет» два рабочих дня. А заряжается он меньше чем за час — новинка поставляется с новым зарядным устройством, которое, к слову, в два раза больше стандартных.

Зарядное устройство белого цвета от модели Mate 9. Смартфон, кстати, оборудован разъемом USB-C

Стремление потеснить конкурентов видно и в начале стратегического сотрудничества с немецкой компанией Leica. Первенцем, оборудованным фотомодулем Leica, была модель P9, а сейчас и Mate 9.

Двойная камера Leica

Причем это партнерство выгодно не только китайцам, но и немцам, для которых Huawei открывает ворота на огромный рынок. Сложно сказать, чего в фотомодуле и алгоритмах его работы и обработки снимка больше, «Лейки» или Huawei? Камера в Mate 9 двойная, одним сенсором (12 Мп) фиксируется RGB-пространство, вторым (20 Мп) — монохромное. Поэтому особенно черно-белые снимки отличаются богатством теней и деталей, так как это не фиксация цветного кадра и последующая обработка, а изначальная съемка в ч/б отдельной камерой.

Съемку в монохромном режиме отличают высокий уровень детализации и видимость полутонов

Снимая в цвете, особенно хороших результатов можно достичь в ручном режиме съемки, регулируя чувствительность ISO, выдержку и поправку экспозиции. Однако это требует времени для освоения.

Для портретной съемки предусмотрен режим программного изменения значения диафрагмы. В этом случае даже не обязательно фокусироваться на объекте съемки, это можно сделать позже.

Программное изменение значения диафрагмы можно делать на любом месте кадра после съемки

Модель Mate 9 выпущена не только в партнерстве с Leica. Помимо этого китайцы заручились поддержкой дизайн-ателье Porsche Design и представили ограниченную серию смартфона Huawei Mate 9 Porsche Design, которая отличается от базовой немного другим дизайном с применением более дорогостоящих материалов и 256 Гб внутренней памяти.

Надо ли говорить, как работает Mate 9? На момент выхода модели в нем было применено самое быстрое «железо», и по скорости работы его можно сравнить с топ-моделями ноутбуков.

За два месяца непрерывного использования в работе смартфона не было зафиксировано ни одного «глюка» или зависания программ.

Новинка скоро будет доступна в Беларуси, в компании velcom уже собирают предзаказы на Mate 9.

Стоимость в рассрочку на 11 месяцев составит 119.90 рублей в месяц при первоначальном платеже 199.90. Если брать Mate 9 в рассрочку на полгода, то первоначальный платеж составит 179.90, ежемесячный — столько же.

Привлекательные условия ждут тех, кто готов обслуживаться в velcom не менее 6 месяцев, для таких покупателей стоимость новинки составит 1199.90 рублей (приблизительно 590 евро, что на 109 евро дешевле, чем Mate 9 будет продаваться в Европе, о чем заявил СЕО Huawei Consumer BG Ричард Ю во время презентации модели в Мюнхене), для абонентов velcom действует «особая цена» — 1299.90 рублей. Те же, кто хочет приобрести Huawei Mate 9 без каких либо обязательств, могут купить его за 1599 рублей 90 копеек.

Вот таков Huawei Mate 9. В нем все по-честному.

Приятный глазу, без лишних украшательств дизайн.

Прочная конструкция из металла и ударопрочного стекла. Поистине, «Берешь в руки — маешь вещь»!

Отличный экран высокой четкости. Попользовавшись устройством хотя бы пару дней, понимаешь, что гаджеты других производителей проигрывают Huawei.

Множество нужных в повседневной жизни решений. Это и инфракрасный пульт дистанционного управления для устройств различных марок, и программная экономия энергии, и управление несколькими аккаунтами в приложениях...

Понятный, приятный глазу и настраиваемый интерфейс. Иконки, шрифты, элементы меню — видно, что разработчики поработали над каждой деталью.

Отличная фотокамера. Некорректно наделять эпитетом «лучшая» какую угодно фотокамеру, так как все постоянно совершенствуется. Но то, что сотрудничество с Leica пошло только на пользу Huawei — это факт.

Безукоризненная работа на протяжении нескольких месяцев. Попользовавшись до этого моделью Mate 8 в течение 8 месяцев, понимаешь, что и с «девяткой» все будет так же.

И, что самое важное, будущий владелец этой модели может приобрести ее заметно дешевле флагманов конкурентов. А в том, что Mate 9 превосходит их, сомневаться не приходится. Достаточно только зафиксировать для себя, что в Huawei с серией Mate готовы побороться за сегмент рынка, где ранее правили бал Samsung и Apple. Этот Huawei сделан людьми для людей, как и требует философия кайдзен.

Технические характеристики: