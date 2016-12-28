В апреле 2017г. «Белавиа» открывает новый рейс в Брюссель

27 апреля 2017 года «Белавиа» открывает новый регулярный рейс по маршруту Минск-Брюссель-Минск, сообщили Telegraf.by в пресс-службе компании.
Полеты будут осуществляться 3 раза в неделю с вылетом из Минска в 9.40 и прибытием в аэропорт Брюссель-Шарлеруа в 11.25 (время местное) по понедельникам, четвергам и субботам. Время в полете составит 3 часа 35 минут. Обратный рейс из Брюсселя планируется осуществлять с вылетом в 12.00 и прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 15.40 (время местное). Стоимость билетов в одну сторону составит от 89 евро, включая таксы и сборы, и от 175 евро – туда-обратно.
Открытие нового рейса будет способствовать налаживанию и укреплению торгово-экономических взаимоотношений между белорусскими и бельгийскими партнерами, упростит обмен официальными, культурными и спортивными делегациями между Беларусью и Бельгией.
«В будущем году авиакомпания планирует продолжать снижать цены на текущие направления, а также предлагать доступные цены на новые. Так, открытие рейса именно в аэропорт Брюссель-Шарлеруа позволил нам предоставить пассажирам наиболее привлекательную стоимость билетов по маршруту Минск-Брюссель-Минск, которая может конкурировать с предложениями гибридных авиакомпаний. Мы также рассчитываем на увеличение потока в страны Бенилюкса, в Северную Францию и западную часть Германии», - рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.
Брюссель - столица Бельгии, а также культурно-политический центр Бельгии и Евросоюза. Благодаря открытию данного рейса представители как бизнес-кругов, так и научных и общественных сфер деятельности смогут наиболее активно развивать партнерские отношения с международными коллегами. Кроме того, авиакомпания также рассчитывает за счет открытия данного рейса на дальнейшее увеличение транзитного потока через свой базовый аэропорт в Минске.
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