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22. 12. 2016

В Витебске на пожаре погибла 90-летняя женщина-инвалид

Источник фото: МЧС

90-летняя женщина-инвалид второй группы по заболеванию опорно-двигательного аппарата погибла на пожаре в Витебске, который произошел утром 21 декабря. Сотрудникам МЧС удалось спасти еще двух человек.

Спасатели получили сообщение о пожаре в квартире на улице Гагарина около 7:30. Через несколько минут они уже были на месте. Подъезд девятиэтажного жилого дома был сильно задымлен – горела квартира, расположенная на втором этаже.
 
 
Звено газодымозащитной службы обнаружило тело 90-летней хозяйки жилища на полу возле кровати. Из вышерасположенной квартиры спасли мужчину и женщину, а с пятого этажа спасатели эвакуировали еще двух человек. Из них никто не пострадал.
 
В Витебском областном управлении МЧС сообщили, что причина пожара еще устанавливается. Скорее всего, возгорание произошло из-за короткого замыкания светильника возле кровати.
 
 
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