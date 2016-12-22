В Витебске на пожаре погибла 90-летняя женщина-инвалид

90-летняя женщина-инвалид второй группы по заболеванию опорно-двигательного аппарата погибла на пожаре в Витебске, который произошел утром 21 декабря. Сотрудникам МЧС удалось спасти еще двух человек.

Спасатели получили сообщение о пожаре в квартире на улице Гагарина около 7:30. Через несколько минут они уже были на месте. Подъезд девятиэтажного жилого дома был сильно задымлен – горела квартира, расположенная на втором этаже.

Звено газодымозащитной службы обнаружило тело 90-летней хозяйки жилища на полу возле кровати. Из вышерасположенной квартиры спасли мужчину и женщину, а с пятого этажа спасатели эвакуировали еще двух человек. Из них никто не пострадал.

В Витебском областном управлении МЧС сообщили, что причина пожара еще устанавливается. Скорее всего, возгорание произошло из-за короткого замыкания светильника возле кровати.