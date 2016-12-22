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22. 12. 2016

Лукашенко подарил Кучме плюшевого петуха и получил книгу Макиавелли

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Сегодня, 22 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. Они обсудили ряд вопросов о развитии двусторонних отношений и минском процессе, а также обменялись подарками. Леонид Кучма подарил белорусскому лидеру сборник трудов Никколо Макиавелли и получил в ответ плюшевого петуха.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Александр Лукашенко и Леонид Кучма тепло пообщались. Они обсудили вопросы развития отношений двух стран и работу в Минске трехсторонней группы по урегулированию ситуации в Украине.
 
Также они обменялись подарками. Бывший украинский лидер подарил Лукашенко книгу итальянского мыслителя Никколо Макиавелли. В свою очередь глава государства вручил Кучме красного плюшевого петуха – символа 2017 года. «На счастье белорусскому и украинскому народу», - отметил он.
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