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22. 12. 2016

Мелитина Станюта приняла решение о завершении спортивной карьеры

Как стало известно 22 декабря 2016 года, известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта приняла решение о завершении карьеры и уходе из большого спорта. Торжественные провода 23-летней спортсменки состоятся завтра, 23 декабря, во время детского турнира Baby Cup в столичном Дворце Спорта.

Многократный призер чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта в последний раз выступит перед гостями и участниками турнира, а затем получит поздравления и подарки на память. О своем намерении закончить карьеру гимнастка рассказала «Спортивной панораме»
 
По ее словам, это решение далось нелегко, поскольку она отдала большую часть своей жизни художественной гимнастике. «Надеюсь, что после моего ухода откроются новые яркие имена», - отметила она.
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