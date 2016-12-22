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22. 12. 2016

Лукашенко открыл движение на завершенной МКАД-2‍

Источник фото: БелТА

Сегодня, 22 декабря, в Дзержинском районе президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия второй Минской кольцевой автомобильной дороги. Глава государства перерезал символическую ленточку и тем самым дал старт движению по МКАД-2, которая соединила дороги на Брест и Гродно.

Кроме того, белорусскому лидеру доложили о ходе выполнения его поручений при строительстве новой магистрали, благоустройстве прилегающих к ней территорий, о перспективах развития транспортной инфраструктуры Беларуси в целом.
 
Вторая МКАД позволит направить транзитные потоки в обход Минска, позволит улучшить экологическую обстановку столицы и станет дополнительным стимулом для развития  городов-спутников. Общая протяженность дороги составляет 160 километров.
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