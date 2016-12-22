Синоптики предупреждают о сильном тумане в ночь на 23 декабря

Из-за сильного тумана белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на вечер четверга, 22 ноября, и предстоящую ночь. По их данным, видимость в тумане не превысит 100-500 метров.

Как отмечается в сообщении Республиканского гидрометцентра, с 18:00 до 22:00 22 декабря в большинстве районов Беларуси и в Минске ожидаются туманы. Они сохранятся в течение ночи 23 декабря.

Аналогичные предупреждения были сделаны синоптиками на среду и четверг.