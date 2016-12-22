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22. 12. 2016

21-летнюю жительницу Мядельского района осудили на 5 лет за сутенерство

21-летняя жительница деревни Княгинин Мядельского района получила пять лет лишения свободы с конфискацией имущества за вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней девушки. Такой приговор вынес суд Мядельского района, сообщили 22 декабря в Минском областном суде.

Учитывая, что девушка еще не отбыла часть предыдущего наказания в виде ограничения свободы, окончательный вердикт суда был таким: пять лет и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также конфискация имущества. Приговор еще может быть обжалован.
 
Как было установлено в ходе расследования, 17-летняя потерпевшая ввиду тяжелого материального положения своей семьи периодически брала деньги в долг у 21-летней знакомой. Однако отдавать было не с чего, и та придумала способ быстрого возврата долга.
 
Она размещала на сайтах знакомств анкеты с ее фотографиями, позиционируя ее как 19-летнюю девушку, оказывающую сексуальные услуги. Затем сводница договаривалась с клиентом о месте и времени встречи, и получала деньги за оказываемые знакомой услуги, пишет БелТА.
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