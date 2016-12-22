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22. 12. 2016

Суд обязал журналиста AP опровергнуть статью о стронции в белорусском молоке

22 декабря 2016 года экономический суд города Минска обязал журналиста Associated Press Юрия Карманова извиниться перед ОАО «Милкавита» и опровергнуть информацию о стронции, якобы найденном в белорусском молоке.

По решению суда сведения, распространенные журналистом в статье «Тест выявил чернобыльский след в белорусском молоке»  были признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию предприятия. Заметка была опубликована на сайте Associated Press 25 апреля этого года.
 
Суд обязал Юрия Карманова отправить в АР письменное опровержение своей публикации, в которой он оклеветал фермерское хозяйство «Милкавиты», заявив, что в производимом молоке содержится стронций. Также журналист будет обязан выплатить в пользу «Милкавиты» 840 и 1500 рублей. 
 
Ранее Телеграф сообщал об этой статье, опубликованной в Associated Press. Журналист утверждал, что во взятых в белорусской зоне отчуждения ЧАЭС пробах молока содержание радиоактивного изотопа стронций-90 превышает допустимую норму в 10 раз. Впоследствии руководство «Милкавиты», Минский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Минсельхозпрод опровергли эту информацию.
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