Суд обязал журналиста AP опровергнуть статью о стронции в белорусском молоке

22 декабря 2016 года экономический суд города Минска обязал журналиста Associated Press Юрия Карманова извиниться перед ОАО «Милкавита» и опровергнуть информацию о стронции, якобы найденном в белорусском молоке.

По решению суда сведения, распространенные журналистом в статье «Тест выявил чернобыльский след в белорусском молоке» были признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию предприятия. Заметка была опубликована на сайте Associated Press 25 апреля этого года.

Суд обязал Юрия Карманова отправить в АР письменное опровержение своей публикации, в которой он оклеветал фермерское хозяйство «Милкавиты», заявив, что в производимом молоке содержится стронций. Также журналист будет обязан выплатить в пользу «Милкавиты» 840 и 1500 рублей.