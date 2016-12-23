Напавший в ТЦ «Европа» с бензопилой подросток признан вменяемым‍

По итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы семнадцатилетний Владислав Казакевич, который с бензопилой и топором напал на посетителей торгового центра «Европа» в Минске, признан вменяемым. Об этом накануне, 22 декабря 2016 года, сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в эфире телеканала ОНТ.

Специалисты установили, что в момент совершения преступления юноша в полной мере отдавал отчет своим действиям и мог руководить ими. Результаты экспертизы были приобщены к материалам уголовного дела.

Расследование уголовного дела уже подходит к концу. Возможно, оно будет передано в суд еще в этом году, если не затянутся сроки ознакомления с ним.