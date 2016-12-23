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23. 12. 2016

На Гомельщине пьяный сельчанин напал с молотком на жену и поджег дом

Источник фото: Следственный комитет

В Кормянском районе пьяный 60-летней пенсионер напал с молотком на жену, а затем поджег дом и попытался совершить суицид. Женщине, несмотря на тяжелое физическое состояние, удалось выбраться из дома и обратиться за помощью к соседям. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в управлении Следственного комитета по Гомельской области.

Инцидент произошел вечером 21 декабря в деревне Зятковичи Кормянского района. Пьяный мужчина во время ссоры с супругой схватил молоток и нанес ей несколько ударов молотком по голове. После этого она поджег дом и предпринял попытку самоубийства. 66-летняя женщина в тяжелом состоянии сумела выбраться из горящего жилища и добраться до соседей, чтобы попросить о помощи.
 
 
Вскоре на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, работники МЧС и медики. Потерпевшую с тяжкими телесными повреждениями увезли в больницу и положили в реанимацию. В это время сотрудники милиции задержали ее мужа. 
 
 
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на убийство с особой жестокостью, а также умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом.
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