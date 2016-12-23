Пенсионер увидел горящий гараж с его «Жигулями» и умер от сердечного приступа

В Воложинском районе 68-летний пенсионер увидел, что горит его гараж с «Жигулями» и умер от сердечного приступа. Это произошло вечером 21 на частном подворье в деревне Узболоть. По словам медиков, у мужчины, который ранее перенес инсульт, от переживаний не выдержало сердце.

Сообщение о пожаре поступило в Воложинский РОЧС ближе к полуночи. Когда подразделения МЧС прибыли на место происшествия, горели кирпичные гараж и сарай, которые находились под одной крышей в пяти метрах от дома.

Пожилого хозяина и его сына разбудили соседи. От увиденного пенсионеру стало плохо, поэтому на место вызвали скорую помощь. Однако прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть мужчины. Предварительно установлено, что причиной смерти стал сердечный приступ, пишет kraj.by

Воложинский РОСК проводит проверку по факту смерти мужчины. В МЧС отмечают, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.