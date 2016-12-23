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23. 12. 2016

Российский историк не собирается извиняться за высказывания о Беларуси

Директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников пояснил свое заявление о происхождении белорусского языка, которое вызвало широкий резонанс в обществе и протест со стороны Министерства иностранных дел Беларуси. Свою позицию он подробно объяснил в видеоролике «Белорусы, одумайтесь!»

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Леонид Решетников отметил, что белорусы и россияне являются единым народом и напомнил, что Союзное государство никто не отменял.  Он призвал не спорить с ним по поводу происхождения белорусского языка, а ознакомиться с документов, который был опубликован в 1926 году – постановление оргбюро ЦК ВКП(б) о создании белорусского языка. Таким образом, Решетников делает вывод, что ранее белорусского языка как такового не существовало.
 
Директор РИСИ призвал белорусов одуматься и напомнил про ситуацию в Украине. «Вас покоробили мои слова, что Беларусь – это часть великой России? Вы не хотите гордиться Достоевским и Пушкиным, Толстым, Менделеевым, героями 1812 года, достижениями нашей промышленности? […] Вы хотите гордиться польской шляхтой или литвинскими князьями?»
 
 
 
В свою очередь пресс-секретарь РИСИ Емельян Мараховский заявил Life.ru, что директор института не собирается приносить извинения Беларуси:  «Мы не ожидали такой реакции. И насколько понятно из объяснения Леонида Петровича, ничего подобного не будет».
 
Ранее в МИД Беларуси сообщили, что подобные заявления директора РИСИ необоснованны и неприемлемы в контексте дружественных отношений России и Беларуси. Внешнеполитическое ведомство вызвало советника-посланника посольства России Вадима Гусева, чтобы выразить ему официальный протест.
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