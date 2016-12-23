Ночью в Минске горели склады: пожар тушили 20 машин МЧС

Минувшей ночью на улице Лынькова в Минске (Фрунзенский район) горели склады на площади 500 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовало двадцать машин МЧС. Пострадавших нет, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Информация о пожаре в здании склада поступило в службу 101 от очевидцев около четырех часов утра. Огонь охватил расположенные здесь склады на площади около 500 квадратных метров. Чтобы потушить крупный пожар, пришлось вызвать подкрепление из других районов города. Всего было задействовано 20 единиц техники.

Пожар был ликвидирован к 6:30, стены и крыша складов обрушились. По предварительной информации, в здании загорелись автозапчасти и материалы. На данный момент основные версии о возникновении пожара - короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.