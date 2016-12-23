Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2016, пятница, 15:18
-1°C
Завтра +1°C
-1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,03
23. 12. 2016

Ночью в Минске горели склады: пожар тушили 20 машин МЧС

Источник фото: МЧС

Минувшей ночью на улице Лынькова в Минске (Фрунзенский район) горели склады на площади 500 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовало двадцать машин МЧС. Пострадавших нет, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Информация о пожаре в здании склада поступило в службу 101 от очевидцев около четырех часов утра. Огонь охватил расположенные здесь склады на площади около 500 квадратных метров. Чтобы потушить крупный пожар, пришлось вызвать подкрепление из других районов города. Всего было задействовано 20 единиц техники.
 
Пожар был ликвидирован к 6:30, стены и крыша складов обрушились. По предварительной информации, в здании загорелись автозапчасти и материалы. На данный момент основные версии о возникновении пожара - короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Пожары
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.