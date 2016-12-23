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23. 12. 2016

Мясникович обвинил Россию в недобросовестной конкуренции с "Белшиной"

«Белшина» несет потери из-за нездоровой конкуренции со стороны российских производителей. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович, посещая в пятницу, 23 декабря, предприятие в Бобруйске.

Михаил Мясникович высказал озабоченность резким ростом импорта российских шин, аналоги которых производит «Белшина». Из-за этого белорусское предприятие поставлено в неравные конкурентные условия, а также несет серьезные убытки.
 
По его словам, налицо факты недобросовестной конкуренции со стороны России, когда принимаются решения по энергоносителям и по сырью для своих предприятий шинной промышленности по ценам ниже, чем для белорусских покупателей. «Это создает неравные условия на общем нашем рынке», - отметил он. И это касается, по его словам, не только шинной продукции. 
 
Также руководитель верхней палаты парламента отметил, что сейчас совместно с правительством обсуждаются новые подходы, чтобы в рамках ЕЭП проводить согласованную экономическую политику: «Все меры государственного протекционизма должны быть согласованы», пишет БелТА. В заключение Михаил Мясникович подчеркнул, что конкуренция должна быть, но добросовестная.
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