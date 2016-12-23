Мясникович обвинил Россию в недобросовестной конкуренции с "Белшиной"

«Белшина» несет потери из-за нездоровой конкуренции со стороны российских производителей. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович, посещая в пятницу, 23 декабря, предприятие в Бобруйске.

Михаил Мясникович высказал озабоченность резким ростом импорта российских шин, аналоги которых производит «Белшина». Из-за этого белорусское предприятие поставлено в неравные конкурентные условия, а также несет серьезные убытки.

По его словам, налицо факты недобросовестной конкуренции со стороны России, когда принимаются решения по энергоносителям и по сырью для своих предприятий шинной промышленности по ценам ниже, чем для белорусских покупателей. «Это создает неравные условия на общем нашем рынке», - отметил он. И это касается, по его словам, не только шинной продукции.