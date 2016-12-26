В Минске участились случаи недостоверной информации о скидках и акциях

В Минске зафиксировано увеличение количества случаев указания торговыми объектами недостоверной информации о скидках и акциях. Разговор об этом и о ходе предпраздничной торговли в столице шел сегодня, 26 декабря, на оперативном совещании в Мингорисполкоме.

Руководитель управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова сообщила, что в январе-ноябре 2016 года было рассмотрено 118 обращений граждан, которые жаловались на ненадлежащую рекламу. В результаты было составлено 48 административных протоколов, по которым был предусмотрен штраф в размере 20-50 базовых величин, пишет БелТА

Нина Емельянова отметила, что в Минске ежедневной ведется контроль за соответствием заявленной информации предложению, и факты обмана потребителей пресекаются. По ее словам, выявляются случаи недобросовестного поведения продавцов, которые указывают недостоверные сведения о размерах скидки, например, в объявлении говорится о снижении цен на 50%, а в действительности покупатель видит удешевление товара лишь на 5-10%. Еще одним излюбленным приемом маркетологов является сообщение о закрытии магазина и ликвидации склада. Если это не так, на организацию составляется протокол о нарушениях и направляется в суд.