Лента RSS
Подписаться на ленту
26 декабря 2016, понедельник, 13:43
+4°C
Завтра +2°C
+4°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,03
26. 12. 2016

В Мингорисполкоме рассказали, как сдерживаются цены перед Новым годом

Источник фото: "Минск-Новости"

На оперативном совещании в Мингорисполкоме 26 декабря начальник управления торговли и услуг Нина Емельянова рассказала о мерах, которые были приняты в Минске по сдерживанию цен в предпраздничные дни. По ее словам, анализ показал, что на основные продукты питания к предстоящим торжествам сохранился на уровне прошлого года.

смотрите также В Минске участились случаи недостоверной информации о скидках и акциях
Например, в столичных магазинах шампанское сейчас продают по 4 руб. 85 коп., а стоимость подарочных наборов кондитерских изделий весом 300 г начинается от 4 рублей. С производителями и импортерами проводится работа по сдерживанию роста отпускных цен. В декабре ряд производителей сохранили цены на продукцию октября-ноября, а импортеры снизились отпускные цены на цитрусовые (мандарины, апельсины, грейпфруты) на 6-11%, пишет БелТА.
 
Кроме того, руководителей торговых организаций и рынков предупредили о недопущении удорожания продукции перед Новым годом. «Им направлены рекомендации о применении системы гибкого формирования размеров торговых надбавок», - заключила Нина Емельянова.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.