Суд приговорил Кондруся к 1,5 года «домашней химии» и лечению у психиатра

В понедельник, 26 декабря, суд Московского района города Минска вынес решение по уголовному делу жителя поселка Руденск Владимира Кондруся, участвовавшего в массовых беспорядках в декабре 2010 года. Суд признал его виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.

смотрите также Участника «Площади-2010» Кондруся хотят принудительно лечить

Также осужденному назначили принудительное лечение у психиатра и амбулаторное наблюдение, поскольку у него было выявлено шизоидно-параноидное расстройство личности.

Владимиру Кондрусю зачли в срок наказания время предварительного заключения с 14 июня по 26 декабря, в результате чего ему придется отбыть около пяти месяцев «домашней химии», передает TUT.by . Мера пресечения изменена на подписку о невыезде.

Сам Владимир Кондрусь на сегодняшнем заседании в суде отсутствовал. Правозащитники уже признали его политическим заключенным.