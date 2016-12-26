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26. 12. 2016

Суд приговорил Кондруся к 1,5 года «домашней химии» и лечению у психиатра

В понедельник, 26 декабря, суд Московского района города Минска вынес решение по уголовному делу жителя поселка Руденск Владимира Кондруся, участвовавшего в массовых беспорядках в декабре 2010 года. Суд признал его виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.

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Также осужденному назначили принудительное лечение у психиатра и амбулаторное наблюдение, поскольку у него было выявлено шизоидно-параноидное расстройство личности. 
 
Владимиру Кондрусю зачли в срок наказания время предварительного заключения с 14 июня по 26 декабря, в результате чего ему придется отбыть около пяти месяцев «домашней химии», передает TUT.by. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде.
 
Сам Владимир Кондрусь на сегодняшнем заседании в суде отсутствовал. Правозащитники уже признали его политическим заключенным.
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