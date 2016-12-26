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26. 12. 2016

С начала года в Беларуси безработных стало меньше на 17%

Источник фото: ByMedia.net

За январь-ноябрь 2016 года количество безработных белорусов снизилось на 17% и составило на 1 декабря 35,8 тысячи. По сведениям Министерства труда и социальной защиты, численность официально зарегистрированных безработных снижается восьмой месяц подряд, с мая – тогда на учете в службах занятости состояло 53,8 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси по состоянию на 1 декабря составил 0,8% экономически активного населения (год назад – 1%). Это ниже, чем прогнозировали власти республики, - предполагалось, что этот показатель к концу года может достичь 2%.
 
Кроме того, органы по труду, занятости и социальной защите регистрируют снижение количества обращений граждан за содействием в трудоустройстве. За 11 месяцев к ним обратилось 224,7 тыс. человек, что на 4,5% меньше, чем было в январе-ноябре прошлого года. На учет в качестве безработных было поставлено 156 тыс. человек. Это на 7,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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