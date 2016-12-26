Под Иваново столкнулись три фуры, водителя госпитализировали

Поздно вечером 24 декабря на автодороге М10 в Ивановском районе произошло крупное ДТП с участием трех фур. 33-летний водитель одного из грузовиков получил травмы и был госпитализирован в больницу, сообщили в ГАИ Брестской области.

Авария произошла около 22:20 на 454-м километре автодороги Кобрин-Гомель-граница России. По предварительным данным Госавтоинспекции, 30-летний житель Пружан на фуре «Мерседес» неправильно выбрал дистанцию и врезался в фуру DAF с российскими номерами, которой управлял 50-летний житель Дрогичина.

После столкновения «Мерседес» выехал на встречную полосу и врезался в автопоезд MAN российской регистрации, за рулем которого находился 33-летний житель Сморгони. Этот мужчина получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.