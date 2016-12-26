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26. 12. 2016

Под Иваново столкнулись три фуры, водителя госпитализировали

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Поздно вечером 24 декабря на автодороге М10 в Ивановском районе произошло крупное ДТП с участием трех фур. 33-летний водитель одного из грузовиков получил травмы и был госпитализирован в больницу, сообщили в ГАИ Брестской области.

Авария произошла около 22:20 на 454-м километре автодороги Кобрин-Гомель-граница России. По предварительным данным Госавтоинспекции, 30-летний житель Пружан на фуре «Мерседес» неправильно выбрал дистанцию и врезался в фуру DAF с российскими номерами, которой управлял 50-летний житель Дрогичина.
 
После столкновения «Мерседес» выехал на встречную полосу и врезался в автопоезд MAN российской регистрации, за рулем которого находился 33-летний житель Сморгони. Этот мужчина получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.
 
 
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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