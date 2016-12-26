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26. 12. 2016

Виктория Азаренко назвала сына Лео Александр - соцсети

Источник фото: "ВКонтакте"

Стало известно имя сына белорусской теннисистки Виктории Азаренко. В фан-группе спортсменки в соцсети «ВКонтакте» появилось фотография ребенка с подписью «Малыша назвали Лео Александр!».

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О рождении первенца Виктория рассказала рано утром 20 декабря, опубликовав фотографию в Instagram. «Сегодня был мой самый тяжелый бой и моя лучшая победа», - написала она.  
 
Отцом ребенка стал американец Билли Маккинг, который сопровождал Викторию на всех турнирах с начала 2015 года. О нем известно немного: учился в католической школе, закончил Миссурийский университет, любит играть в хоккей и выступает за клуб Ночной хоккейной лиги Минска "Драконы".

 

 

 

 

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