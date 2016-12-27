Минздрав Беларуси решил доработать проект о нормах медицинской этики

Министерство здравоохранения Беларуси приняло во внимание предложения по проекту постановления «Об утверждении норм медицинской этики и деонтологии» и решило доработать этот документ. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе Минздрава.

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«Общественное обсуждение по проекту постановления прекращено в связи с его доработкой», - отметили представители министерства. Ведомство выражает благодарность за проявленный к документу интерес и уверяет, что все предложения и замечания будут приняты во внимание. О повторном общественном обсуждении будет сообщено дополнительно.

В проекте постановления Минздрава говорится об особенностях поведения медицинских и фармацевтических работников при работе и общении с пациентами, внешнем виде. Например, предлагается запретить носить медработникам прозрачную одежду, шейные платки, крупные украшения, обувь на высоком каблуке, короткие медицинские халаты, пользоваться яркой косметикой, резкими духами и носить наращенные ногти.

Кроме того, Минздрав предложил запретить врачам и медперсоналу открыто говорить о своем вероисповедании, носить религиозные знаки и символы. Именно этот пункт вызвал критику со стороны руководства Белорусской православной церкви и Римско-католической церкви в Беларуси.