Под Бешенковичами в кювет вылетела фура, а за ней "Газель" с 8 пассажирами

Сегодня утром в Бешенковичском районе микроавтобус «Газель» с 8 пассажирами вылетел в кювет и врезался в фуру, которую чуть раньше в этом же месте вынесло за пределы проезжей части. Водители не пострадали, а пассажиров с места ДТП увезли в районную больницу для обследования, сообщили 27 декабря в УВД Витебского облисполкома.

Примерно в 8:40 на 187-м километре автодороги М3 Минск-Витебск, неподалеку от деревни Бочейково, в кювет вылетела фура MAN с полуприцепом, которая ехала в сторону столицы. Через некоторое время на том же участке занесло «Газель», принадлежащей витебской строительной фирме. В ней находилось восемь пассажиров, которых везли к месту работы.

51-летний водитель «Газели» и 56-летний водитель фуры не пострадали. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ оказали первую помощь пассажирам микроавтобуса и отправили на «скорой» в больницу. Сейчас инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП и рекомендуют водителям быть предельно осторожными в связи с неустойчивой погодой и скользкими дорогами.