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27. 12. 2016

В БелАЭС подтвердили инцидент при перевозке нового корпуса реактора

27.12.2016 года в администрации Белорусской атомной электростанции подтвердили факт инцидента при транспортировке нового корпуса ядерного ректора для будущей АЭС, который произошел накануне на железнодорожной станции Славное в Толочинском районе. Как отмечается в сообщении, произошло "незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого груза об опору контактной сети".

При этом представители БеАЭС подчеркнули, что повреждений на самом корпусе не было выявлено. Инцидент не повлек за собой нарушение графика движения поездов, и груз отправился дальше по установленному расписанию.
 
Телеграф напоминает, что в июле этого года на строительной площадке в Островце уже происходила внештатная ситуация с корпусом реактора. При перемещении его с одного ложемента на другое произошел перекос, 330-тонный агрегат проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей. Представители «Росатома» тогда уверяли, что корпус не получил серьезных повреждений и пригоден для дальнейшего использования. 
 
Однако белорусская сторона приняла решение заменить его на новый. «Росатом» согласился, но предупредил, что из-за этого введение энергоблока в эксплуатацию произойдет как минимум на полгода позже, чем это планировалось. В конце октября представители «Атомэнергомаш» сообщили, что корпус реактора отправился в Беларусь.
 
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