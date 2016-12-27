Лукашенко заявил, что недоволен работой свободных экономических зон‍

На совещании во вторник, 27 декабря 2016 года, президент Александр Лукашенко заявил, что недоволен результатами работы свободных экономических зон (СЭЗ) на территории Беларуси. "Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон? - поставил вопрос глава государства перед участниками совещания.

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Александр Лукашенко отметил, что в 2016 году от резидентов СЭЗ в государственный бюджет поступило чуть больше 200 миллионов долларов.

«Но больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании не бедные», - продолжил он. По его словам, руководители и сами компании не бедные, но зарплата там составляет около 350 долларов: «Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и хорошо себя чувствуют».

«То есть в бюджет несчастных 200 миллионов долларов и зарплата у людей никакая», - констатировал президент и потребовал определиться, стоит ли вообще «воевать» за свободные экономические зоны. Кроме того, в плане инвестиций также нет ожидаемого результата: «в этом году, как мы видим, инвестиций почти нет в свободных экономических зонах».

Стоит отметить, что в Беларуси сейчас действует шесть свободных экономических зон. На 1 сентября этого года там было зарегистрировано 419 компаний из Европы и дальнего зарубежья с общей численностью сотрудников более 124 тыс. человек.