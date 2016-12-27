Уголовные дела возбудили в отношении двух сотрудников «Беларусьфильма»‍

Двое сотрудников «Беларусьфильм» попали под следствие за хищение денег, внося недостоверные сведения в табели учета рабочего времени. По фактам злоупотребления служебными полномочиями в отношении начальника производственного комплекса и начальник отдела киностудии было возбуждено два уголовных дела, сообщили 27 декабря 2016 года в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Кроме того, прокуратура завела уголовное дело на и.о. директора одного из институтов Национальной академии наук, который поставил за границу заведомо бракованное оборудование, чем нанес ущерб в размере 190 тысяч долларов. Его действия были квалифицированы по ч.3 ст.424 Уголовного кодекса.

В декабре прокуратурой было возбуждено еще несколько уголовных дел: в отношении директора КУП в Сморгонском районе, который продал ИП два незаконно списанных зерноуборочных комбайна (ущерб – более 28 тыс. рублей); в отношении экс- начальника отдела образования Глубокского раийсполкома, которому поставили забор и сделали ремонт в квартире сына за преимущества частному строительному предприятию при заключении договоров; в отношении директора учреждения образования в Гомельской области, с подачи которого оформлялись фиктивные документы о наборе учащихся в учебные группы (ущерб – более 11 тыс. рублей).