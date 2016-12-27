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27. 12. 2016

С 1 января минимальная зарплата в Беларуси вырастет до 265 рублей

Источник фото: By24.org

С 1 января 2017 года в Беларуси начнет действовать новый размер месячной минимальной заработной платы, что закреплено постановлением Совета Министров №1080 от 27 декабря. По решению правительства, со следующего месяца минимальная зарплата составит 265 рублей. Таким образом, минимальная зарплата в Беларуси увеличится 25 руб. 58 коп.

Стоит отметить, что минимальная зарплата является государственным социальным стандартом в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников. Ее размер устанавливается ежегодно с 1 января по решению Совета министров. 
 
В начале 2016 года «минималка» выросла до 230 рублей в пересчете на новые деньги, а в декабре с учетом предыдущих индексаций ее размер составил до 239,42 руб.
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