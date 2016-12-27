После прибытия в Островец корпус реактора для БелАЭС пройдет экспертизу

«В настоящее время осуществляется транспортировка железнодорожным транспортом корпуса реактора для Белорусской АЭС в сопровождении представителя завода – изготовителя АЭМ-Атоммаш. Согласно техническому регламенту, корпус реактора перевозится в транспортном защитном кожухе, в ограждающей габаритной конструкции, при соблюдении всех технических требований по безопасности транспортировки», - отметили представители АО ИК «АСЭ».

Также в компании подтвердили информацию, ранее распространенную представителями БелАЭС: в ночь на 26 декабря при маневровых работах на одной из станций Белорусской железной дороги произошло касание защитного кожуха с опорой контактной сети. Инцидент случился на железнодорожной станции «Славное» под Толочином.

«По прибытию груза на площадку сооружения АЭС будет произведена тщательная техническая экспертиза на входном контроле в соответствии с действующими нормами и правилами», - заключили в пресс-службе.