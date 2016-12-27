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27. 12. 2016

Белорусские синоптики предупредили о сильном ветре 28 декабря

Республиканский гидрометцентра объявил на среду, 28 декабря, оранжевый уровень опасности в связи с сильным ветром. По данным синоптиков, ночью и утром 26 декабря в большинстве районов и Минской области сохранится ветер порывами до 15-20 метров в секунду.

Завтра погодные условия в Беларуси будет формировать влажная неустойчивая воздушная масса с севера Европы. Во многих районах пройдет снег, слабая метель. Местами на дорогах сохранится гололедица.
 
Температура воздуха в течение суток составит минус 4 – плюс 1 градуса. Атмосферное давление будет сильно расти.
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