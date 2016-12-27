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27. 12. 2016

Лукашенко отправил в отставку главу Госпогранкомитета Мальцева

Источник фото: Советская Белоруссия

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Леонид Мальцев уволен с военной службы в отставку по возрасту. Соответствующий указ был подписан президентом Александром Лукашенко во вторник, 27 декабря.

В пресс-службе главы государства отметили, что Леонид Мальцев освобожден от должности главы Госпогранокомитета с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
 
Леонид Семенович Мальцев родился 29 августа 1949 года в деревне Ветеневка Слонимского района. В 2013 году Александр Лукашенко назначил генерал-полковника председателем Государственного пограничного комитета. До этого он занимал должность госсекретаря Совета безопасности, два раза был министром обороны Беларуси.
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