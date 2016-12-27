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27. 12. 2016

В Нацбанке рассказали, сколько старых денег изъято из оборота

Источник фото: Sputnik

Национальный банк Беларуси изъял из оборота 99% старых купюр крупного номинала, которые находились в обращении. Уровень изъятия банкнот в 5, 10 и 20 тысяч рублей превысил 70%, а мелкие деньги образца 2000 года изъяли только на 33%. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Представители главного банка страны напомнили, что 31 декабря 2016 года заканчивается период одновременного обращения старых и новых денег. С 1 января в качестве платежного средства будут приниматься только монеты и банкноты образца 2009 года. Старые деньги станут недействительными с 1 января 2022 года, а до тех пор их можно поменять на новые без ограничений и взимания комиссии.
 
Также в Нацбанке рассказали, какие новые деньги сейчас находятся на руках у граждан. На долю монет приходится почти 70%, банкнот – 30%. Наиболее востребованными являются монеты номиналом 1, 5 и 10 копеек (почти половина от общего количества находящихся в обращении монет). Самыми популярными банкнотами являются 10 и 20 рублей (более 63%).
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