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27. 12. 2016

В Могилеве милиция проиграла суд против создателя опроса во "Вконтакте"

27 декабря в Могилеве разрешился резонансный спор между милиционерами и создателем опроса о даче денег сотрудникам ГАИ в социальной сети «Вконтакте» Александром Ирхо, администратором нескольких пабликов. Правоохранители посчитали себя оскорбленными и подали в суд иск о защите деловой репутации. И проиграли.

Во время первого судебного заседания представители УВД отметили, что сумма в опросе указывалась долларах, вследствие чего можно предположить, что автор имел в виду не штрафы, а именно взятки. Судья предложила заключить мировое соглашение, но Александр Ирхо от этого отказался. На следующем заседании суд принял сторону создателя паблика и отклонил иск УВД, пишет TUT.by
 
Напомним, поводом для судебного разбирательства стал опрос в ряде групп во «Вконтакте». У интернет-пользователей спросили, какую сумму денег они давали сотрудникам ГАИ Могилевской области. Варианты ответов были следующими: менее 5 долларов, 10, 15, 20, 25-50, 101 и более долларов, а также «Я вопросы без денег решал» и другие.
 
В УВД Могилевского облисполкома посчитали этот опрос клеветническим и провокационным, «указывающим на взяточничество в рядах сотрудников ГАИ». Далее они подали иск в суд на блогера Александра Ирхо.
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