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27. 12. 2016

С 1 января минимальная зарплата в Беларуси вырастет до 265 рублей‍

Источник фото: By24.org

В соответствии с постановлением Совета Министров №1080 от 27 декабря 2016 года, с первого января минимальная заработная плата в Беларуси будет действовать в размере 265 рублей. Повышение государственного минимального соцстандарта по оплате труда составит 25 рублей 58 копеек.

Таким образом, с 1 января 2017 года 265 рублей будут являться минимальной планкой, ниже которой наниматель не вправе оплачивать труд сотрудников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени.
 
С 1 января этого года размер минимальной заработной платы в Беларуси составил 2,3 млн неденоминированых рублей (230 рублей с учетом деноминации). В данный момент МЗП равняется 239 руб. 42 коп, учитывая предыдущие индексации.
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