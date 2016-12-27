С 1 января минимальная зарплата в Беларуси вырастет до 265 рублей‍

В соответствии с постановлением Совета Министров №1080 от 27 декабря 2016 года, с первого января минимальная заработная плата в Беларуси будет действовать в размере 265 рублей. Повышение государственного минимального соцстандарта по оплате труда составит 25 рублей 58 копеек.

Таким образом, с 1 января 2017 года 265 рублей будут являться минимальной планкой, ниже которой наниматель не вправе оплачивать труд сотрудников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени.

С 1 января этого года размер минимальной заработной платы в Беларуси составил 2,3 млн неденоминированых рублей (230 рублей с учетом деноминации). В данный момент МЗП равняется 239 руб. 42 коп, учитывая предыдущие индексации.