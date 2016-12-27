Лента RSS
Подписаться на ленту
27 декабря 2016, вторник, 20:34
+2°C
Завтра -1°C
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
27. 12. 2016

Космонавт Олег Новицкий развернул в космосе флаг Беларуси

Уроженец Беларуси космонавт Олег Новицкий развернул в космосе белорусский флаг и поздравил земляков с приближающимся праздником - Новым годом. Это произошло в основном модуле российского сегмента Международной космической станции «Звезда», где космонавты проводят большую часть рабочего времени.

Командир нынешней экспедиции Олег Новицкий прислал с орбиты фотографии с государственным флагом Беларуси. Также он пообещал в ближайшее время поделиться видеокадрами, сообщает телеканал ОНТ.
 
Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Жизнь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.