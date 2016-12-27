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27. 12. 2016

Двое жителей Лунинца подозреваются в групповом изнасиловании женщины

В ночь с 18 на 19 декабря в одном из сельских населенных пунктов Лунинецкого района изнасиловали женщину. Милиционеры выяснили, что над 29-летней сельчанкой надругались двое жителей Лунинца, 30 и 35 лет.

Как удалось установить правоохранительным органам, инициатором изнасилования стал старший из подозреваемых, который в тот момент был пьян. Его подельник оказывал ему содействие и силой удерживал женщину. На следующее утро потерпевшая написала заявление в милицию. 
 
Официальный представитель управления Следственного комитета по области Марина Дранькова сообщила, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК (изнасилование, совершенное группой лиц), пишет БелТА. Под стражей находится только главный подозреваемый.
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