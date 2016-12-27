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27. 12. 2016

Бывшему начальнику Барановичской ГАИ предъявили обвинение

Источник фото: Intex-Press

27 декабря 2016 года в Следственном комитете сообщили, что бывшему и.о. начальника Барановичской ГАИ Андрею Волковыцкому, который в пьяном состоянии насмерть сбил пешехода на «зебре», предъявлено обвинение. При этом следователи продолжают устанавливать обстоятельства ДТП, в результате которого погибла женщина.

Андрею Волковыцкому предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.317 УК РБ).
 
В ходе следственного эксперимента было установлено, что конкретная видимость пешехода с места водителя автомобиля Opel Zafira составила 3 секунды до момента наезда. Потерпевшая двигалась по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. По предварительным данным, скорость машины в момент наезда на женщину превышала 60 километров в час. 
 
Волковыцкий продолжает находиться в следственном изоляторе.
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