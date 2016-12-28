Лента RSS
Подписаться на ленту
28 декабря 2016, среда, 12:12
-1°C
Завтра -3°C
-1°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
28. 12. 2016

С 1 января в Беларуси вырастет минимальная заработная плата

Источник фото: By24.org

С первого января 2017 года в Беларуси начнет действовать новый размер минимальной заработной платы – государственного социального стандарта, который является нижней границей оплаты труда работника. Согласно постановлению правительства №1080 от 27.12.2016 г., в новом году «минималка» подрастет до 265 белорусских рублей.

Таким образом, увеличение МЗП составит25 рублей 58 копеек. Добавим, что в начале 2016 года минимальная зарплата в Беларуси была 2,3 млн рублей (неденоминированных). а сейчас - 239 руб. 42 коп, учитывая произведенные ранее индексации.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.