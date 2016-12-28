В Минске упавшие из-за сильного ветра деревья повредили 8 автомобилей‍

По информации Минского городского управления МЧС, 27 декабря 2016 года в столице из-за сильных порывов ветра, которые достигали 15 метров в секунду, упавшими деревьями было повреждено восемь автомобилей и балкон квартиры в доме на первом этаже.

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Эти инциденты произошли в нескольких районах Минска: падения деревьев во дворах жилых домов и последовавшие за этим повреждения были зафиксированы на проспекте Пушкина (пострадало 4 автомобиля), улицах Корженевского (балкон) и Казинца (4 автомобиля). К счастью, обошлось без пострадавших. Размер ущерба, нанесенного непогодой, устанавливается.

Также в службе МЧС сообщили, что накануне вечером в трех населенных пунктах Копыльского района отсутствовало электричество. Сегодня к концу дня в Минске также ожидается усиление ветра, в связи с чем спасатели советуют людям не парковать свои машины вблизи деревьев и шатких конструкций.