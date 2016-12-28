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28. 12. 2016

Мальцев освобожден от должности председателя Госпогранкомитета‍

Источник фото: Советская Белоруссия

27 декабря 2016 года генерал-полковник Леонид Семенович Мальцев был освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета Беларуси. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщалось в пресс-службе президента.

Леонид Мальцев руководил Госпогранкомитетом с ноября 2013 года. Он был отправлен в отставку по возрасту – в августе этого года главе ГПК исполнилось 67 лет. Он вправе носить военную форму одежды и знаки различия.
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