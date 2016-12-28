Экс-главу организации «В помощь детям-сиротам» осудили на 5 лет за педофилию

28 декабря 2016 года в Минске осудили бывшего директора благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» Вячеслава Давыдовича. Судебная коллегия Мингорсуда признала его виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и незаконной предпринимательской деятельности и приговорила к 5 годам лишения свободы.

Вячеслав Давыдович будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с него будет взыскано с доход государства более 123 тыс. рублей, полученных незаконно. Приговор еще может быть обжалован в соответствии с законодательством.

Как ранее сообщал Телеграф, летом 2014 года в отношении Вячеслава Давыдовича возбудили уголовное дело за половое сношение с несовершеннолетним, но вскоре оно было закрыто из-за отсутствия доказательств. Однако в следующем году Следственный комитет возобновил расследование этого дела.

Следователи установили, что в течение двух с половиной лет, с апреля 2010-го по ноябрь 2012 года, руководитель благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» совершал действия сексуального характера в отношении воспитанников детских домов. Количество пострадавших не озвучивалось.