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28. 12. 2016

На метизном заводе в Речице руку рабочего затянуло в гвоздильный автомат

Источник фото: Onliner.by

Во время третьей смены на метизном заводе в Речице произошло ЧП: около часа ночи 27 декабря в гвоздильном цехе руку рабочего вместе со спецодеждой затянуло в гвоздильный автомат.

Это случилось в момент наладки гвоздильного автомата, на котором был снят защитный кожух. В какой-то момент спецодежда рабочего попала в станок, а следом туда затянуло и правую руку мужчины, пишет «Дняпровец».
 
У пострадавшего оказались повреждены мягкие ткани конечности, не исключен перелом. Сейчас он находится в Речицкой районной больнице в стабильном состоянии. Тем временем на предприятии расследуют несчастный случай.
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